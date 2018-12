POL-PDNR: Mudersbach - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in Mudersbach entstand ca. 11.500 Euro Sachschaden. Es waren vier Pkw beteiligt. Eine 30-Jährige hatte die Bundesstraße 62 von Mudersbach kommend in Richtung Niederschelder Hütte befahren. In Höhe der Brauerei übersah sie eine Reihe von Pkw, welche verkehrsbedingt abbremsen mussten. Es kam zum Aufffahrunfall, wobei 3 Pkw zusammengeschoben wurden.

