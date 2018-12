POL-PDNR: Batterien aus Ampeln entwendet

Dierdorf (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden, bereits zum wiederholten Male, zwei Batterien aus Ampeln ausgebaut und gestohlen. In diesem Fall war eine Baustelle an der K 120 betroffen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

