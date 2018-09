POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Keine Angst vor der 110! Bild-Infos Download

Düren (ots) - Einen vollendeten Einbruch in ein Wohnhaus nahm die Polizei am Mittwochvormittag auf.

Gegen 11:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Kupfermühle in Mariaweiler. Durch Aufhebeln der rückwärtig gelegenen Terrassentür erlangten sie Zugang zum Objekt, entwendeten die Fahrzeugschlüssel eines vor dem Haus geparkten Wohnmobils der Marke Fiat Rapido 250 mit dem Kennzeichen DN-AH 781. Eine Zeugin beobachtete das Wegfahren des Wohnwagens sowie eine männliche Person am Steuer.

Die Polizei hat die Spuren gesichert. Zeugen, die mit sachdienlichen Hinweisen die Ermittlungen unterstützen können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 110 in Verbindung zu setzten. Jeder Hinweis zählt!

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell