POL-PDNR: Wissen -Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Koblenzer Str./Nistertalstr. (ots) - Am Mo., 03.12.2018, gegen 21:33 Uhr, befuhren ein 65-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai und nachfolgend ein 48-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes die Koblenzer Straße aus Richtung Nisterbrück kommend in Richtung Wissen. Der vorausfahrende 65-Jährige beabsichtigte nach rechts in die Nistertalstraße abzubiegen. Da er sich jedoch vom hinter ihm fahrenden Mercedes des 48-Jährigen geblendet fühlte, hielt er sein Fahrzeug an, stieg aus um den 48-Jährigen zur Rede zu stellen. Als der 65-Jährige zum Mercedes des 48-Jährigen ging, machte sich sein Fahrzeug selbständig, da er es nicht gegen Wegrollen genügend gesichert hatte. Sein Pkw Hyundai rollte rückwärts und stieß dabei gegen den stehenden Mercedes des 48-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 3000,-EUR Sachschaden.

