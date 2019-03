Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneut Brand auf altem Pfaff-Gelände

Kaiserslautern (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten am Donnerstag gegen 8 Uhr erneut zu einem Brand auf dem ehemaligen Pfaff-Gelände ausrücken. Bereits am Mittwoch hatten im gleichen Gebäude Matratzen in einer Halle der alten Schreinerei Feuer gefangen (wir berichteten: https://s.rlp.de/6gLq1). Die Polizei schließt nicht aus, dass der aktuelle Brand in Zusammenhang mit dem Feuer vom Mittwoch steht, möglicherweise könnten ein Glutnest und starker Wind das Feuer neu entfacht haben.

