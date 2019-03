Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lastwagen kollidiert mit pkw - Bundesstraße kurzfristig gesperrt

Kaiserslautern (ots)

Ein 39-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr am Donnerstagvormittag die Bundesstraße 270 von Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Hohnecken. Beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur übersah er einen neben ihm fahrenden Pkw, wodurch es zur Kollision kam. Der Pkw schleuderte in ein neben der Fahrbahn befindliches Geländer. Es entstand Sachschaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Die 62-jährige Fahrerin wurde glückicherweise nicht verletzt. Für den Abschleppvorgang musste die Bundesstraße kurzfristig gesperrt werden.

