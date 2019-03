Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Starke Windböen - Frau am Kopf verletzt

Hirschorn (ots)

Eine 32-jährige Fußgängerin wurde am Montagmittag infolge starker Windböen am Kopf verletzt. Die Frau lief an einem Geschäft in der Weilerbacher Straße vorbei, als ihr plötzlich ein Gegenstand an den Kopf flog. Hierbei wurde die 23-Jährige schwer am Kopf verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte eine starke Windböe einen Zaun umgerissen, welcher der Frau gegen den Kopf schlug. Die Polizei ermittelt.

