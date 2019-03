Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrerin zu Boden gestoßen

Kaiserslautern (ots)

Weil eine 26-Jährige mit ihrem Fahrrad den Gehweg in der Mannheimer Straße befuhr, rastete ein Mann am Mittwochmorgen völlig aus. Laut Angaben der Frau, schrie der bislang Unbekannte laut und stoppte sie, indem er sich vor sie stellte. Nach einer kurzen Diskussion griff er ihr an die Kehle und warf sie anschließend zu Boden. Er entfernte sich vom Tatort und konnte während einer Nahbereichsfahndung nicht mehr aufgefunden werden. Zeugenhinweise bitte an die Telefonnummer: 0631/369 2150.

