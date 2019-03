Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Attacke schwer verletzt ins Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Ein 22-Jähriger erstattete am Mittwoch wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung Strafanzeige bei der Polizei. Der Mann war in der Nacht zum Samstag, 23. Februar 2019, von Unbekannten auf einem Parkplatz in der Zollamtstraße körperlich angegriffen worden. Mit schweren Verletzungen suchte der 22-Jährige selbstständig ein Krankenhaus auf. Nach seiner Entlassung erstattete er am Mittwoch Anzeige bei der Polizei. Weil sich der Mann wenig an den Tathergang erinnern kann, sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht zum Samstag, 23. Februar 2019, zwischen 2 und 5 Uhr auf einem Parkplatz in der Zollamtstraße Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

