Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in leerstehendem Gebäude auf dem Pfaff-Gelände

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Nachmittag hat es in einem leerstehenden Gebäude auf dem Pfaff-Gelände gebrannt. Die Feuerwehr war schnell am Einsatzort und konnte den Brand löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Matratzen, die in einer Halle an der Wand angelehnt waren, in Brand geraten. Ein Gebäudeschaden ist entstanden, wobei die Schadenshöhe zurzeit nicht bekannt ist. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde in dem Gebäude in zurückliegender Zeit wild campiert. Die Polizei kann eine vorsätzliche Brandlegung aktuell nicht ausschließen und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

