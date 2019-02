Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Wittlich (ots)

Am Freitag, 15.02.2019 um 13:18 Uhr kam es in der Schlossstraße in Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit einem 10-jährigen Kind.

Ein 18-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Schlossstraße in Richtung Burgstraße, in entgegengesetzter Fahrtrichtung standen verkehrsbedingt mehrere Fahrzeuge hintereinander. Plötzlich fuhr das Kind mit seinem Tretroller ("Scooter") zwischen den haltenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst.

Das Kind wurde verletzt, durch das DRK ins Krankenhaus verbracht und vorsorglich stationär aufgenommen.

