Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit ausgespähter Tankkarte 2760 Euro Schaden verursacht

Sembach (ots)

Eine ortsansässige Firma hat von einer Tankstelle in Sausheim/Frankreich eine Rechnung über fünf Tankvorgänge im Wert 2760 Euro erhalten. Das der Tankkarte zugeordnete Fahrzeug war jedoch zu den Tatzeiten nicht in Frankreich unterwegs, so dass davon ausgegangen wird das die Daten der Tankkarte unberechtigt ausgelesen und benutzt wurden. Weitere Ermittlungen erfolgen in Zusammenarbeit mit der französischen Polizei.

