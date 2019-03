Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau beschädigt Blumenkübel und fährt davon

Otterbach (ots)

Am Dienstag beschädigte eine Frau mit ihrem PKW in der Eggerstraße einen Blumenkübel. Zeugen beobachteten, wie die Autofahrerin beim Wenden gegen den Kübel stieß. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt jedoch fort. Vermutlich war die Frau mit einem grauen Opel Corsa unterwegs. Hinweise bitte an die Telefonnummer: 0631/369 2150.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell