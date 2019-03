Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert bei Polizei vorgefahren

Grünstadt (ots)

Am 02.03.2019 fuhr gegen 12:50 Uhr ein 32-jähriger Mann aus Grünstadt mit seinem Mercedes-Benz bei der Polizeiinspektion Grünstadt vor, um einen behobenen Mangel an seinem Pkw vorzuzeigen. Da bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert nur knapp unter der 0,5-Promille-Grenze, weswegen ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde an den komplett nüchternen Beifahrer übergeben, welcher die Fahrt fortsetzen durfte.

