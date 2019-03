Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall durch ausgehobenen Gullydeckel - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am späten Abend des 01.03.2019, um 22:15 Uhr, befuhr ein 33 jähriger Mann mit seinem Pkw die Hauptstraße im Bad Dürkheimer Ortsteil Friedelsheim. Der Fahrzeugführer konnte einem auf der Straße liegenden, offensichtlich ausgehobenen, Gullydeckel nicht mehr ausweichen und überfuhr diesen mit dem rechten Vorderrad. Am Pkw entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 2000,- Euro. Gegen die oder den unbekannten Täter wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bad Dürkheim zu melden.

