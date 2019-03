Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Verursacherin stand unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am späten Nachmittag des 02.03.2019, gegen 11:40 Uhr, beobachtet eine Zeugin, wie ein Pkw auf dem Wirtschaftsweg in Höhe der Kohlenhäuser in Bad Dürkheim zwei geparkte Fahrzeuge touchiert und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Als verantwortliche Fahrzeugführerin wurde eine 35 jährige Frau aus dem Kreis Bad Dürkheim ermittelt. Bei der Fahrerin können Atemalkoholgeruch, sowie Anzeichen auf Drogenkonsum erkannt werden. An ihrem Pkw werden korrespondierende Unfallschäden festgestellt. Die 35 Jährige war in der Nacht auf Samstag, 02.03.2019, gegen 02:00 Uhr, bereits schon einmal einer Kontrolle unterzogen worden. Hierbei stand sie unter dem Einfluss von Amphetamin und THC, weshalb der Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Den Pkw habe sie nun mit dem Ersatzschlüssel geführt. Der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe entnommen. Weiter muss sie sich im vorliegenden Fall wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963-0

Telefax: 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: Sebastian Mohra



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell