Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lebensgefährliche Brandverletzung

Nauort, Klosterstrasse (ots)

Am Samstagvormittag kam es im Bereich Klosterstraße in Nauort zu einem Brand. Eine 91jährige Frau versuchte in ihrer Küche ein Feuerzeug mit Benzin zu befüllen. Es kam zu einer Verpuffung, bei dem die ältere Dame schwer verletzt wurde. Durch den Vorfall erlitt sie schwerste Verbrennungen im Rückenbereich. Eine weitere Brandausdehnung am Körper der Frau, konnte durch die Tochter verhindert werden. Diese konnte die Mutter mit einer Decke ablöschen. Feuerwehr Nauort war ebenfalls zur Hilfeleistung vor Ort. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

