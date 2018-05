POL-PPMZ: Mainz-Stadtgebiet, Betrügerin auf Datingseite nimmt Opfer aus

Mainz (ots) - Mittwoch, 02.05.2018

Über eine Dating-Plattform mit eindeutigem Namen für sexuelle Kontakte wird ein 21-jähriger Mainzer von einem angeblichen Model kontaktiert. Sie sei von ihrem Promoter in Afrika zurückgelassen worden und habe offene Rechnungen für Hotel und Flug zu begleichen. Mit der Zusicherung, dieses Geld bei ihrer Rückkehr nach Deutschland sofort zurückzuzahlen, lässt sich der Angesprochene darauf ein und überweist in mehreren Zahlungen über 3000,- EUR. Kurze Zeit darauf wird der junge Mann von einem angeblichen Arzt kontaktiert, der von einem Unfall des Models berichtet und diese nun Geld für eine Therapie benötige. Auch dieses Geld wollte der Mainzer überweisen, wird aber von einem aufmerksamen Bankmitarbeiter auf einen möglichen betrügerischen Hintergrund aufmerksam gemacht und an die Polizei verwiesen. Nach einem Informationsgespräch mit der Kriminalpolizei Mainz erstattet der Geschädigte Strafanzeige gegen unbekannt.

