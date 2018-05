POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Harxheim (ots) - Am Mittwoch, 02.05.2018, gegen 14:35 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die L 425 aus Richtung Mainz kommend an Gau-Bischofsheim vorbei in Richtung Harxheim. Das vor ihm ein Pkw bremste um Abzubiegen, bemerkte der Kradfahrer vermutlich zu spät und leitete dann eine zu starke Bremsung ein. Hierdurch überschlug sich der 17-jährige mit seinem Leichtkraftrad und verletzte sich leicht am Bein. Am Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro durch Kratzer an der Verkleidung.

