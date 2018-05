POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Verkehrsunfall mit Linienbus (Korrektur)

Mainz (ots) - Korrektur einer Pressemeldung von 02.05.2018, 11:50 Uhr. "Verkehrsunfall mit Straßenbahn" Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug der Mainzer Mobilität handelt es sich um einen Stadtbus. Die fehlerhafte Meldung wurde gelöscht und durch den korrigierten Text ersetzt.

Am Montag, 30.04.2018, befahren gegen 16:45 Uhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer sowie ein Bus der Mainzer Mobilität den Kaiser-Wilhelm-Ring parallel zu einander in Richtung Norden. Im Bereich der Josefstraße möchte der 22-Jährige nach links abbiegen und übersieht dabei den Stadtbus. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge werden insgesamt acht Insassen des Linienbusses leicht verletzt. An dem PKW entsteht Sachschaden. Die genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

