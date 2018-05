POL-PPMZ: Sachbeschädigung in Dexheim und Nierstein

Dexheim/Nierstein (ots) - In der Nacht vom 30.04. auf den 01.05. kam es zwischen 22:00 Uhr und 01:00 Uhr zu jeweils einer Sachbeschädigung in Dexheim und einer in Nierstein. In Dexheim wurde an einem Ford Focus ein Aussenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe wird hier auf ca. 150 Euro geschätzt. In Nierstein liegt die Schadenshöhe um einiges höher, nämlich bei ca. 2000 Euro. Hier wurde an einem 3er BMW die linke Fahrzeugseite und die Motorhaube verkratzt.

