POL-PPMZ: Bedrohung der Firma Vodafone durch einen 42-jährigen Waffenbesitzer

Mainz (ots) - Samstag 24.02.2018, 12:59 Uhr

Der 42-jährige Beschuldigte rief am Samstagmittag bei der Vodafone Service Hotline an. Dort beschwerte er sich darüber, dass seine Internetprobleme behoben werden sollen. Sollte dies nicht bis Mittwoch geschehen würde er in einen Vodafone Shop gehen und dort "jemanden umlegen".

Eine Überprüfung der Person ergab, dass mehrere Waffen auf diesen zugelassen sind. Die Wohnung des 42 Jährigen wurde durch mehrere Beamte mit angelegter neuer Schutzausstattung betreten. In der Wohnung konnten der Beschuldigte, sowie eine weitere Person angetroffen werden. Durch den Beschuldigten wurde bei dessen Türöffnung mit seiner Hand eine Waffe nachgeahmt, welche er in Richtung der Beamten hielt.

Der Beschuldigte gab zur Sache an, dass er die Bedrohung nicht ernst gemeint habe, sondern nur verärgert war, dass sein Problem nicht gelöst wurde. Im Tresor des Beschuldigten konnten die Waffen ohne Munition aufgefunden werden. Diese wurden durch das Ordnungsamt der Stadt Mainz sichergestellt. Weiterhin konnten in der Wohnung weitere Softairwaffen festgestellt werden.

Gegen den Beschuldigten wird eine Anzeige wegen Bedrohung gefertigt. Die Waffen des Beschuldigten werden der Vernichtung zugeführt.

