POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Nackenheim (ots) - Am Freitag, 23.02.2018, kam es zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr in Nackenheim in der Straße In den Hafenwiesen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter gelangten durch Aufbrechen eines Kellerfensters ins Haus und durchwühlten dort sämtliche Räume nach lohnenswerten Sachen. Neben einer geringen Anzahl von Schmuck wurden auch kleinere Elektrogeräte gestohlen. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.

