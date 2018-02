POL-PPMZ: Mainz, Vorsicht vor betrügerischen Schlüsseldiensten - Zwei Fälle

Mainz (ots) - Erneut liegen der Polizei zwei Anzeigen wegen überhöhter Schlüsseldienst-Rechnungen vor - in diesem Fall von ein und demselben Unternehmen.

1. Mainz-Bretzenheim, Freitag, 19.01.2018 (Uhrzeit nicht genannt): Gestern zeigte eine 72-jährige Frau folgenden Sachverhalt an. Im Januar hatten sie und ein Mieter einen Schlüsseldienst mit der Öffnung der Hauseingangstür eines Anwesens beauftragt. Durch den eintreffenden Schlüsseldienst wurde dann der Zylinder ausgetauscht. Die Rechnung dafür sowie für die neuen Schlüssel summierte sich auf stolze 2080,04 Euro. Das ließ der Geschädigten keine Ruhe, sie erkundigte sich bei einem Schlüsseldienst in Mainz und wurde darauf hingewiesen, dass der Betrag viel zu hoch ist. Laut Rechnung ging der Betrag an eine Person/ein Unternehmen in Duisburg.

2. Mainz-Marienborn, Mittwoch, 21.02.2018, 10:45 bis 11:15 Uhr

Eine 38-jährige Mainzerin sperrte sich zu Hause aus und beauftragte einen Schlüsseldienst mit der Öffnung ihrer Haustür. Als dieser vor Ort eingetroffen war, öffnete der Mitarbeiter die Tür mit einer Karte. Dennoch tauschte der Dienstleister anschließend den Zylinder aus, weil dieser angeblich nicht mehr zu gebrauchen war. Der Rechnungsbetrag lautete dann 998,29 Euro, davon 610 Euro für den Zylinder. Die Frau recherchierte anschließend, dass solche Zylinder laut Internet 25 Euro kosten, und erstattete Anzeige. Auch diese Rechnung war von einer Person/einem Unternehmen in Duisburg.

TIPPS:

Vorsicht bei überteuerten Rechnungen. Lassen Sie sich nicht zur sofortigen Zahlung nötigen!

Laut Verbraucherzentrale gelten folgende Preise und folgende Verhaltensregeln:

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/wohnen/schluesseldienste-so-viel-darf-eine-tueroeffnung-kosten-6687

