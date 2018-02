POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger

Mainz-Hechtsheim (ots) - Samstag 24.02.2018, 13:05 Uhr

Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Mainz-Hechtsheim. Auf Höhe einer mit Lichtzeichenanlage geregeltem Fußgängerüberweg, erfasste der Wagen einen 60-jährigen Fußgänger, welcher das Rotlicht für Fußgänger missachtete und die Straße überquerte. Der Unfallhergang konnte durch mehrere Zeugen bestätigt werden. Der 60 Jährige erlitt Verletzungen im Oberkörperbereich sowie Schürfwunden am Kopf und wird mit einem Rettungswagen in die Uniklinik verbracht. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens hatten sich mehrere Helfer, darunter auch zwei Ärzte, um den verletzten Fußgänger gekümmert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3080

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell