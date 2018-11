POL-PDLU: Heuchelheim bei Frankenthal - Versuchter Betrug

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Heuchelheim bei Frankenthal (ots) - Am 09.11.2018 zwischen 08:00 Uhr-11:10 Uhr wird eine 71-jährige Frau aus Heuchelheim bei Frankenthal insgesamt vier Mal von angeblichen Mitarbeitern der Staatlichen Kundenzentrale zur Überwachung von Glücksspielen angerufen. Am Telefon können die Anrufer die Personalien und Kontodaten des Ehemannes durchgeben und verlangen mittels "Ja", dass die Daten bestätigt werden. Die Dame wird misstrauisch und gibt an die Polizei zu verständigen, woraufhin das Gespräch beendet wird.

Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da. Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

