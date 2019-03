Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter hinterlässt beim Pkw-Aufbruch eine Blutspur

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in der Hummelstraße einen Daimler Benz Kombi aufgebrochen. Sie schlugen beide Scheiben auf der Fahrerseite ein um in das Fahrzeug zu gelangen. Aus der Mittelkonsole wurden 15 Euro Bargeld und ein schwarzes Mäppchen mit dem Fahrzeugschein entwendet. Das Mäppchen wurde mit Blutanhaftungen unter dem Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen und eine Untersuchung der Blutspur erfolgen.

