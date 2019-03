Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Totalschaden und Verletzte

Kaiserslautern (ots)

Eine 56-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch zwischen Kaiserslautern und dem Ortsteil Erlenbach schwer verletzt worden. In einer Kurve kollidierte der Wagen der Frau mit dem Auto einer 35-Jährigen. Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der jungen Fahrerin wird vorgeworfen, die Kurve geschnitten und dadurch den Unfall verursacht zu haben. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße zeitweise gesperrt. |erf

