Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190321-3: Täter verscheucht - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Mann saß zunächst im abgestellten Wagen einer 59-Jährigen. Als er zwei Zeugen (22 / 19) bemerkte, flüchtete er auf einem Kinderfahrrad.

Die Zeugen bemerkten am Donnerstag (21. März) um 02:25 Uhr in der Straße "An der Eismaar" einen Unbekannten im geparkten Wagen einer 59-Jährigen. Die Zeugen traten an den Transporter heran. Als der Täter sie bemerkte, hinterließ er auf dem Beifahrersitz die vermeintliche Tatbeute aus dem Wagen und flüchtete auf einem Kinderfahrrad in Richtung Sechtemer Straße.

Der Mann war 1.70 bis 1.80 Meter groß. Er war mit einer grauen Mütze, einer College-Jacke mit dem Schriftzug "Compton" auf dem Rücken bekleidet. Das Fahrrad hatte einen Korb am Lenker.

Die Polizei rät, bei verdächtigen Beobachtungen aus sicherer Distanz über den Notruf 110 die Polizei zu informieren. Zeugen, die den flüchtenden Täter gesehen und die zu seiner Identität Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 mit dem Kriminalkommissariat 23 in Brühl in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell