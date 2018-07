POL-CUX: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei ++ Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Cuxhaven (ots) - Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Schiffdorf. Am Samstag, dem 30.06.18, gegen 16.30 Uhr, wurde durch eine Zivilstreife der Polizei Schiffdorf in Schiffdorf-Laven ein Motorradfahrer mit einer Geländemaschine ohne Kennzeichen festgestellt, der aus Richtung Spadener See gefahren kam. Als er angehalten werden sollte, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit über Feldwege nach Wehden, kurz in Richtung Debstedt, danach durch Wehden über Feldwege in Richtung Drangstedter Wald, wo die Polizei ihn auf den engen Waldwegen aus den Augen verlor. In Wehden kam es an der Einmündung Hauptstraße/Rugensohl zu einer Gefährdung eines bisher unbekannten Pkw-Fahrers. Nur durch glückliche Umstände wurde ein Verkehrsunfall vermieden. Bei dem Flüchtenden handelte es sich um eine orangefarbene Geländemaschine. Der offensichtlich junge, sehr schlanke männliche Fahrer war mit einem schwarz-weißen, neu aussehenden, Kombi bekleidet, der Helm war ebenfalls schwarz-weiß. Wer Hinweise zum Fahrer oder zu dem Motorrad geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Schiffdorf unter 04706-9480.

Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Hagen. Eine 79-jährige Pedelec-Fahrerin wurde gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall auf der Hagener Landstraße leicht verletzt. Eine 76-jährige wollte mit ihrem PKW von einem Grundstück auf die Hagener Landstraße einbiegen. Dabei übersah sie die von rechts auf dem kombinierten Fuß- und Radweg kommende Radfahrerin. Bei der Kollision stürzte die 79-jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Schäden an Pedelec und PKW waren nur gering.

