POL-CUX: Automatenaufbruch ++ Lieferwagen aufgebrochen ++ Ampel aus - 3 Verletzte und hoher Sachschaden ++ Mehrere Pkw in Oberndorf beschädigt

Cuxhaven (ots) - Automatenaufbruch

Cuxhaven. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 02.07.2018, 16 Uhr, bis Dienstag, 03.07.2018, 18.30 Uhr, in der Leutweinstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Der Automat ist im Eingangsbereich eines Vereinsheims aufgestellt. Die Täter zerstörten erst einen Bewegungsmelder des Vereinsheims und hebelten dann den Automaten auf. Entwendet wurde Bargeld. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

++++++

Lieferwagen aufgebrochen

Cuxhaven. Am Dienstag zwischen 6.30 Uhr und 19 Uhr wurde in der Wendtstraße ein Daimler Sprinter aufgebrochen. Unbekannte Täter drangen über die Fahrertür in den Lieferwagen ein und entwendeten aus einem Rucksack ein I-Pad und Zigaretten. Der Schaden liegt bei etwa 1.700 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei Cuxhaven unter 04721-5730.

++++++

Ampel aus - 3 Verletzte und hoher Sachschaden

Cuxhaven. Drei Personen wurden gestern bei einem Verkehrsunfall auf dem Bäderring leicht verletzt. An der Kreuzung Brockeswalder Chaussee - Haydnstraße war zum Unfallzeitpunkt gegen 23 Uhr die Ampelanlage bereits ausgeschaltet. Ein 26-jähriger aus Ganderkesee fuhr mit seinem Audi auf der Brockeswalder Chaussee in Richtung Sahlenburg. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 54-jährigen Bremerhaveners mit seinem Fiat. Bei der Kollision wurden beide Fahrer und auch der 35-jährige Beifahrer im Audi leicht verletzt. Die 81-jährige Beifahrerin im Fiat blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

++++++

Mehrere Pkw in Oberndorf beschädigt

Oberndorf. In der Nacht zu Montag wurden im Bereich der Hauptstraße mehrere Pkw mit roter Farbe beschmiert und teilweise der Lack zerkratzt. Die Fahrzeuge standen am Fahrbahnrand. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die genaue Schadensumme steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeistation Cadenberge unter 04777-808480 entgegen.

++++++

