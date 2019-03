Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190325-2: Jugendlicher ergriff vor Polizisten die Flucht - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntagabend (24. März) haben Polizisten bei einem 17-jährigen Jugendlichen Drogen gefunden.

Polizeibeamte beabsichtigten gegen 18:45 Uhr, einen 17-jährigen Jugendlichen in der Straße "Im Euel" zu kontrollieren. Als dieser die Ordnungshüter erblickte, ergriff er zu Fuß umgehend die Flucht. Dabei ließ er zwei Mobiltelefone sowie eine größere Plastiktüte fallen. Die Beamten stellten den 17-Jährigen und fanden in der weggeworfenen Tüte sowie in seiner Jacke insgesamt knapp 50 Gramm Cannabis. Darüber hinaus hatte der Jugendliche eine größere Menge Bargeld und eine Busfahrkarte, die ihm nicht gehörte, dabei. Die Polizisten nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest, stellten die Fundsachen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (nh)

