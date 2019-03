Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190325-4: Bewohnerin sah Einbrecher im Schlafzimmer - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag (24. März) ist ein unbekannter Mann in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Severinusstraße eingebrochen.

Die 48-jährige Bewohnerin saß zusammen mit ihrem Lebensgefährten auf der Terrasse. Gegen 17:15 Uhr hörte sie merkwürdige Geräusche, woraufhin sie sich umdrehte und in Richtung ihres Schlafzimmers blickte. Dort entdeckte sie eine männliche Person, die hinter dem Bett hockte und flüchtete, nachdem sie gesehen worden war. Die 48-Jährige und ihr Lebensgefährte verständigten die Polizei. Zudem stellten sie fest, dass der Unbekannte ihre Geldbörsen entwendet hat. Laut Angaben der Bewohnerin war der Einbrecher zirka 28 bis 30 Jahre alt, von normaler Statur, hatte kurze schwarze Haare, dunkle Augen und trug eine dunkle Jacke. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

