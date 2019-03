Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190327-2: Einbruch in Spielhalle - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Täter brachen vier Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Münzgeld.

In der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 10:00 Uhr brachen Unbekannte am Dienstag (26. März) ein Fenster einer Spielhalle in der Hermann-Löns-Straße auf. Innerhalb des Gebäudes verschafften sich die Täter gewsaltsam Zugang zu vier Spielautomaten. Mit dem Münzgeld und Bargeld aus einer Geldkassette flohen sie unerkannt. Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl übernahm die Ermittlungen und fragt: Wer hat im genannten Tatzeitraum Unbekannte gesehen, die in die Spielhalle einbrachen und nach der Tat flüchteten? Gibt es Hinweise zu einem Fluchtauto? Die Ermittler sind über Telefon 02233 52-0 erreichbar. (bm)

