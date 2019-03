Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190320 - 308 Frankfurt-Frankfurter Berg: Trickdieb beklaut Seniorin - Bezug zu Meldung Nr. 302

Frankfurt (ots)

(md) Eine 89-jährige Seniorin aus dem Holunderweg büßte am gestrigen Morgen Bargeld und Schmuck an einen Halunken ein, der an der Haustür vorgab, alte Sachen von ihr abkaufen zu wollen.

Nachdem die Dame auf Klingeln die Tür öffnete, gab der fremde Mann an, Gegenstände von ihr erwerben zu wollen, die sie nicht mehr benötige. Die 89-Jährige teilte dem Unbekannten mit, Sachen im Keller zu haben und ließ diesen in ihr Haus. Während sich der Mann unbeaufsichtigt im Wohnzimmer aufhielt, begab sich die Seniorin in die Küche, um nach ihrem auf dem Herd stehenden Essen zu schauen. In dieser Zeit öffnete der Mann diverse Schränke und erleichterte die Seniorin um Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtete der Halunke aus dem Haus.

Sie beschrieb diesen wie folgt: Der Mann soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein, habe eine dunkle Kurzhaarfrisur und ein europäisches Erscheinungsbild gehabt. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und sei dunkel gekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 entgegen.

Bereits am 18.03.2019 erleichterte im Frankfurter Norden ein bisher unbekannter Täter eine Seniorin um ihren Schmuck, der sich in ähnlicher Art als "Sammler" ausgab.

