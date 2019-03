Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190320 - 306 Frankfurt-Sachsenhausen: Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag, den 19. März 2019 durch den Keller in ein Wohnhaus ein.

Vermutlich in der Zeit zwischen 18.20 Uhr und 19.55 Uhr hebelten sie das Kellerfenster des Anwesens im Lerchenbergring auf und gelangten so in die Wohnräume. Diese durchsuchten sie und entwendeten dabei Schmuck, Bargeld und Uhren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Über die Terrassentür flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-52199 an die Frankfurter Polizei zu wenden.

