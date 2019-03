Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190319 - 303 Frankfurt-Griesheim: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Eine bislang unbekannt gebliebene Frau betrat am Montag, den 18. März 2019, gegen 18.00 Uhr, die Änderungsschneiderei eines 49-jährigen Mannes in der Ginnheimer Landstraße.

Sie erkundigte sich nach den Möglichkeiten der Änderung einer Hose. Dabei gelang es ihr, den 49-Jährigen so abzulenken, dass es ihr möglich war, dass in einem Ablagefach befindliche Handy (Samsung S9) des Geschädigten an sich zu nehmen. Der 49-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als die Frau das Geschäft bereits einige Zeit verlassen hatte.

Täterbeschreibung: Weibliche Person, 35-37 Jahre alt, 160-165 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, kräftige Statur. Dunkle Augen, Haare mit einem Tuch zurückgebunden. Sprach Deutsch mit Akzent. Trug geblümte Leggins und eine weiße Bluse

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 / 755 - 52699 entgegen.

