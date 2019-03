Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190319 - 301 Frankfurt-Ostend: Streifenwagen demoliert

Frankfurt (ots)

(md) In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten Unbekannte einen Funkwagen im Bereich der Uhlandstraße / Schwanenstraße.

Die Streifenbeamten führten zuvor eine Gaststättenkontrolle in der angrenzenden Ostendstraße durch. Der Funkwagen war in der Uhlandstraße in Höhe der Einmündung zur Schwanenstraße abgestellt.

Als die Beamten gegen 23:40 Uhr nach der Kontrolle zurückkehrten, bemerkten sie, wie Luft aus einem Reifen entwich bis sich dieser komplett entleerte. Sie stellten einen ca. 1 bis 2 cm breiten Einstich in der Seitenwange des hinteren rechten Reifens fest. Zu weiteren Beschädigungen kam es nicht.

Verdächtige Personen waren nicht anzutreffen. Es liegen aktuell keine Täterhinweise vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/ 755-10500 entgegen.

