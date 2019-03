Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190319 - 300 Frankfurt: Großer Frauenchor des Polizeichors Frankfurt überreicht Spendenscheck an Frauenhaus (FOTO beachten)

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(em) Am Montag, den 18. März 2019, hat der Große Frauenchor des Polizeichors Frankfurt dem Verein "Frauen helfen Frauen Frankfurt" im Beisein des Schirmherrn, Polizeipräsident Gerhard Bereswill, sowie dem Polizeivizepräsidenten Dr. Walter Seubert eine Spende in Höhe von 1.830 Euro überreicht.

Bereits das dritte Mal in Folge fand im Dezember des vergangenen Jahres in der St. Katharinenkirche ein Benefizkonzert des Großen Frauenchors des Polizeichors Frankfurt mit der Unterstützung des Frauenjazzchor-Projektes Frankfurt sowie den Liederlichen Lesben statt. Das musikalische Angebot kam bei dem Publikum sehr gut an. Es wurden klassische Weihnachtslieder sowie weltlichen Literatur angestimmt.

Der Erlös des Benefizkonzertes in Höhe von über 1.800 Euro wurde am Montag in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main dem Verein "Frauen helfen Frauen Frankfurt" übergeben. Die Spende wurde mit einem großen Dank entgegengenommen. Der Verein unterstützt in seiner täglichen Arbeit Frauen und deren Kinder, welche häuslicher Gewalt ausgesetzt sind.

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins "Frauen helfen Frauen" geben. Der Termin steht bereits fest: Dienstag, 17. Dezember 2019. Selbstverständlich sicherte Herr Bereswill als Schirmherr auch für das Jahr 2019 seine Unterstützung zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell