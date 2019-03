Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190319 - 299 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Präventionsstand der Stadt Frankfurt und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main in der B-Ebene des Hauptbahnhofes am 21. März 2019

Frankfurt (ots)

(mc) Die gemeinsame Aktion der Stadt Frankfurt und der Polizei Frankfurt ist ein wiederkehrendes Ereignis, um Interessierten Tipps und Empfehlungen für mehr Sicherheit im Alltag zu geben.

Am kommende Donnerstag, den 21. März 2019, wird in der Zeit von 15.00 - 18.00 Uhr dazu eingeladen, sich in der B-Ebene des Hauptbahnhofes über unterschiedliche Präventionsthemen zu informieren. Unter anderem geht es um den Schutz vor Langfingern, insbesondere im Bereich des Einbruchschutzes. Wie man sich am besten vor Taschen- und Trickdiebstählen sowie Raubstraftaten schützt, erfährt man aber dort auch.

Unter dem Motto "Gewalt-Sehen-Helfen" geht es aber auch um Zivilcourage, bei denen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zum Austausch bereitstehen.

Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über verschiedene Präventionsthemen. Sollten Sie den Schutzmann vor Ort, Björn Driebold, noch nicht kennen, dann nutzen Sie die Gelegenheit am Dienstag mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen interessanten Austausch!

