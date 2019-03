Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190318 - 296 Frankfurt-Rödelheim: Falsche Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 16. März 2019, gegen 02.00 Uhr, war ein 65-jähriger Frankfurter zu Fuß in der Straße Unter der Friedensbrücke unterwegs. Dort wurde er von angeblichen "Polizisten" angehalten und einer "Kontrolle" unterzogen. Bei dieser Art der Kontrolle entwendeten die Polizisten das Bargeld und die Kreditkarten ihres Opfers.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: Männliche Person, 22-23 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank. Trug eine schwarze Kapuzenjacke. 2. Täter: Männliche Person, ca. 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank. Dunkle Hautfarbe, lockige Haare. Sprach Englisch und trug eine braune Jacke, Bluejeans und dunkle Schuhe. 3. Täterin: Weibliche Person, 160-170 cm groß, dünn. Dunkelblonde, schulterlange Haare, bekleidet mit einem grünen Windbreaker.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 069 / 755 - 53111 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell