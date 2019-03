Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190317 - 295 Frankfurt-Sachsenhausen: Brutaler Räuber

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Samstag (16.03.2019) auf Sonntag (17.03.2019) ging ein Unbekannter brutal vor, um an die Uhr eines 28-Jährigen zu gelangen.

Gegen 03.50 Uhr trafen der 28-Jährige und der Täter auf der Ecke Klappergasse/Dreieichstraße aufeinander. Der Unbekannte schlug dem Opfer unvermittelt ins Gesicht und riss ihm seine Uhr vom Handgelenk. Anschließend floh der Räuber mitsamt der Beute.

Das Opfer blieb leicht verletzt am Tatort zurück.

Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-51499 an die Frankfurter Kriminalpolizei zu wenden. Die Ermittlungen dauern an.

