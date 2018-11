POL-PDNR: Unfallflucht in Windhagen

Windhagen (ots) - Am Sonntag, dem 25.11.2018, befuhr der Geschädigte die K43 von Windhagen nach Stockhausen. Um 18:30 Uhr kam ihm ein Pkw entgegen und fuhr hierbei nicht am rechten Fahrbahnrand. In der Folge kam es zur Berührung der beiden linken Außenspiegel. Der unfallverursachende Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen, nach § 142 StGB, nachzukommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

