POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Frankenthal 21 (ots) - Am So., 25.11.2018, gegen 02:28 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW Fox die B62 aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Wissen. In Höhe Im Frankenthal 21, ausgangs einer Linkskurve, verlor der 35-Jährige infolge Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam er mit seinem VW Fox nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte 4 Elemente eines Doppelstabmattenzauns und stieß gegen die Wand des Hauses Nr. 21. Der 35-Jährige blieb unverletzt. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Hauswand und der Treppeneingang wurden ebenfalls beschädigt. Insgesamt wurde der Schaden auf 8000,-EUR beziffert.

