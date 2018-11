POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57581 Katzwinkel, Knappenstr. 83 (ots) - 8000,-EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sa., 24.11.2018, gegen 16:30 Uhr in Katzwinkel. Hierbei befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Caddy die Knappenstr. aus Richtung Wingendorf kommend. In Höhe Haus-Nr. 83 übersah er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Seat Leon eines 55-jährigen Fahrzeughalters.

