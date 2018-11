POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus für die Zeit vom 23.11.2018 bis 25.11.2018

Asbach (ots) - Asbach - Am Freitag, den 23.11.2018, stiegen bislang unbekannte Personen in der Zeit zwischen 13.40 Uhr bis 18.00 Uhr in einen in der Müllerstraße abgestellten Bus ein. Aus dem Bus wurde ein Rucksack mit diversen Gegenständen entwendet.

Wer Hinweise hierzu machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Dierdorf - Nichts dazu gelernt! Am frühen Samstagmorgen wurde ein Ford Transit in der Ortslage Dierdorf einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten, wie auch schon 4 Wochen zuvor, drogenbedingte Auffälligkeiten beim 30-jährigen Fahrer festgestellt werden. Ein Vortest reagiert positiv auf Cannabisprodukte. Er wird wohl nun für längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen und ein nicht unerhebliches Bußgeld von mind. 1000 Euro zu entrichten haben.

