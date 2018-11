POL-PDNR: Presseinformation der PI Betzdorf vom 25.11.2018

Betzdorf (ots) - 1. Verkehrsunfall mit Flucht:

Unfallort: 57518 Betzdorf, Mittelbuschstraße 20 Unfallzeit: 23.11.2018 22:30 Uhr bis 24.11.2018 08:30 Uhr Hergang: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Unfallzeitraum mit seinem Pkw eine Mauer des o.a. Anwesens. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden ( ca 300 Euro)zu kümmern.

Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen.

2. Streitigkeiten

Tatort: 57520 Steinebach a.d. Sieg, Rosenheimer Straße Tatzeit: 24.11.2018, 12:45 Uhr Hergang: Im Rahmen von Privatstreitigkeiten gerieten zwei Parteien aneinander. Zunächst stritt man sich verbal und legte später körperlich nach. Ergebnis : diverse Strafanzeigen wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung.

3. Diebstahl

Tatort: 57548 Kirchen, Sparkasse Tatzeit: 23.11.2018 bis 24.11.2018 Hergang: Bisher unbekannte Täter entwendeten im o.a. Tatzeitraum den in der Sparkassenfiliale angebrachte Defibrillator.

Auch hier bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen.

4. Fahren unter BTM- Einfluss

Tatort: 57518 Betzdorf, Friedrichstraße Tatzeit: 24.11.2018, 23:20 Uhr Hergang: Einer aufmerksamen Polizeistreife fiel ein Pkw, besetzt mit einem männlichen Fahrer auf, der offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht. Für den jungen Mann war nach der Entnahme einer Blutprobe die Fahrt beendet. Auf ihn wartet jetzt ein Fahrverbot und eine empfindliche Geldstrafe.

5. Körperverletzung

Tatort: 57562 Herdorf, Glockenfeld Tatzeit: 25.11.2018, 03:50 Uhr Hergang: Offensichtlich renitente Gäste musste der Gaststättenmitinhaber in Herdorf, Glockenfeld, in der Nacht von Samstag auf Sonntag beherbergen. Zunächst gerieten zwei männliche Personen verbal in der Gaststätte in Streit. Einer der beiden war den Gästen bereits vorher durch aggressiver Verhalten aufgefallen. Der Mitteiler schickte nun beide vor die Türe, damit man sich bei den herrschenden kalten Temperaturen und leichtem Nieselregen etwas abkühlen könnte. Dem war jedoch nicht so. Zwei Gäste folgten den Streithähnen und die lautstarke Auseinandersetzung wurde wieder eröffnet. Als der Gaststättenmitinhaber nun ebenfalls vor die Türe ging um zu schlichten, bekam er von einem der beiden Streitenden einen Faustschlag ins Gesicht. Ein weiterer Schlichter wurde ebenfalls im Gesicht getroffen und sein Shirt wurde beschädigt. Alle Beteiligten, bis auf den Anrufer, standen unter Alkoholeinfluss.

Den Schläger erwartet, neben einem Kater, nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/ 9260





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell