POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 24.11.2018

Betzdorf (ots) - 2-fache Sachbeschädigung: Sachbeschädigung an Pkw in der Nacht zum 23.11.2018 in Herdorf, Dammerweg Der vor dem Wohnhaus abgestellte Pkw der Marke BMW, 5 er Reihe, wurde in der Nacht durch Unbekannte mittels eines spitzen Gegenstandes an beiden Seiten, der Motorhaube und dem Dach zerkratzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Sachbeschädigung an Pkw in der Nacht zum 23.11.2018 in Daaden, Oberste Ströthe

Der ebenfalls vor dem Wohnhaus abgestellte Pkw der Marke VW Polo, wurde in der Nacht mittels eines spitzen Gegenstandes genau wie in Herdorf rund herum zerkratzt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 1.000.-EUR.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen der Tat. Bitte melden unter 02741/926-0.

Fahrt unter Drogeneinfluss am 23.11.2018, 10.55 h, in Betzdorf, Friedrichstraße

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer zeigte bei einer Verkehrskontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Schnelltest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Diebstahl zwischen 16.11.2018 und 20.11.2018, 12.00 h, in Betzdorf, Auf dem Hegenfeld

Durch unbekannte Täter wurde von der Terrasse eines Wohnhauses ein im blauen Tontopf gepflanzter Buchsbaum in Größe von ca. einem Meter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 90.-EUR.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Bitte melden unter 02741/926-0.

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 23.11.2018, 13.10 h, in Kirchen, B 62/ Siegtalstraße

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer und ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Siegtalstraße/B62 aus Freusburg kommend in Fahrtrichtung Euteneuen. Als der 26-jährige vor ihm fahrenden Fahrzeuge überholte, beabsichtigte dies auch der 55-jährige und übersah dabei den bereits im Überholvorgang befindlichen 26-jährigen. Es kam zum leichten seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, so dass ein Außenspiegel auf die Fahrbahn fiel. Der entgegenkommende 58-jährige Pkw-Fahrer überfuhr noch den auf der Fahrbahn liegenden Außenspiegel und beschädigte dadurch ebenfalls sein Fahrzeug.

Sachschaden insgesamt ca. 800.-EUR.

Verkehrsunfallflucht am 23.11.2108, 14.10 h, in Emmerzhausen, Kapellenweg/Schulweg

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr den Kappellenweg aus Richtung Wiesenstraße kommend und setzte kurzeitig ein paar Meter zurück. Dabei stieß er gegen die Einfriedung des dortigen Anwesens und beschädigte ein Zaunelement samt Pfosten. Der Beifahrer schaute sich die Beschädigung noch an, anschließend flüchtete jedoch der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen notierten sich das Kennzeichen, so dass jetzt die Ermittlungen zielgerichtet aufgenommen werden können.

Schaden: ca. 100.-EUR.

Diebstahl vom 20.11.2018, 21.45 h, bis 21.11.2018, 21.45 h, in Daaden, Martin-Luther-Straße

Von bislang unbekannten Tätern wurde ein mit einem Schloss gesichertes Mountainbike der Marke Scott, Farbe blau-schwarz, entwendet. Der Schaden wird auf ca. 50.-EUR beziffert..

Zeugen bitte melden unter 02741/926-0.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit und mehrfachem Widerstand am 24.11.2018, 01.08.h, in Wissen, Walzwerkstraße

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Walzwerkstraße aus Richtung Morsbacher Straße kommend in Richtung Bornscheidtstraße. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve kam er aufgrund von Alkohol nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Er setzte daraufhin einfach seine Fahrt weiter fort, bis der Pkw wegen seiner starken Beschädigungen kurz später erneut von der Fahrbahn abkam und zwangsläufig stehen blieb. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt, so dass im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der 21-jährige leistete bei den polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand sowohl an der Unfallstelle als auch bei der Blutentnahme, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Auch hier leistete er erneuten erheblichen Widerstand. Außerdem beleidigte er die Beamten aufs Übelste.

Ein Richter konnte sich auf der Dienststelle auch sofort ein Bild von dem 21-jährigen machen.

Jetzt muss er mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Fahrt unter Drogeneinfluss am 23.11.2018, 23.30 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße

Ein 19-jährgier Pkw-Fahrer wurde unter Einfluss von Drogen im Straßenverkehr festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Fahrt unter Alkoholeinfluss am 24.11.2018, 00.50 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße

Ein ebenfalls 19-jähriger Pkw-Fahrer wurde unter Alkoholeinfluss durch Beamte der PI Betzdorf kontrolliert. Auch er muss mit einer Anzeige rechnen und musste sein Fahrzeug stehen lassen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person am 24.11.2018, 06.23 h, auf der L 280

Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach und kam kurz vor "Am Bahnhof Schutzbach" wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf feuchter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, steuerte gegen die Böschung und überschlug sich. Das Fahrzeug kam anschließend auf der Seite liegend zum Stehen. Die 21-jährige wurde leicht verletzt, am Pkw entstand Totalschaden.

