Altenkirchen (ots) - Am 22.11.2018 gegen 21.40 Uhr werden 2 Männer im Alter von 24 und 31 Jahren auf dem Bahnhof in Altenkirchen kontrolliert. Vorausgegangen war ein Anruf des Fahrdienstleiters der HLB, der zwei volltrunkene Personen im Zug meldete und um Unterstützung bat. Beide Personen waren voll des guten Alkohols und nach Überprüfung aus der Maßnahme entlassen. Kurze Zeit waren sie über die Feuerleiter auf das Dach des Altenwohnheims im Leuzbacher Weg gelangt und wollten angeblich vom Dach springen. Einer kam freiwillig herunter, der andere wurde in Begleitung der Feuerwehr über die Leiter nach unten verbracht. Beide Personen wurde anschließend einer Fachklinik zugeführt.

