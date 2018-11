POL-PDNR: Großraum Betzdorf - Anrufe falscher Polizeibeamter

Betzdorf (ots) - Im Zeitraum Dienstag, 20.11.2018, bis Donnerstag, 22.11.2018, gingen nach bisherigen Erkenntnissen im Großraum Betzdorf mindestens 14 Anrufe falscher Polizeibeamter bei vornehmlich weiblichen Anschlussinhaberinnen ein. Erfreulich ist, dass es in keinem einzigen Fall dazu kam, dass Geld oder Wertgegenstände übergeben wurden. Dies dürfte nicht zuletzt auf die in dieser Sache bereits erfolgten Presseveröffentlichungen zurückzuführen sein.

Wir möchten jedoch diese Anrufe zum Anlass nehmen, nochmals darauf hinzuweisen, dass Täter oder Tätergruppen wieder gehäuft versuchen, reiche Beute zu machen, indem sie sich bei Anrufen als Polizeibeamte ausgeben und auf Einbrüche in der Nachbarschaft verweisen. Es wird vorgegeben, dass bei festgenommenen Tätern Hinweise auf die nunmehr angerufenen Personen gefunden wurden. Die Täter raten dann, Schmuck oder Wertgegenstände zur Sicherheit aus dem Haus zu geben. In den aktuellen Anrufen wurde auch mehrfach darauf abgehoben, ob Handwerker im Haus beschäftigt gewesen seien. Es wurde dann darauf hingewiesen, dass diese möglicherweise Schmuck etc. stehlen würden.

Wir raten dazu, in solchen Fällen keinerlei Daten herauszugeben und die zuständige Polizeidienststelle zu informieren.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell